У БЮТ хочуть змінити процедуру призначення голови НБУ

Верховна Рада розгляне питання обрання голови Національного банку України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО журналістам після закінчення сьогоднішнього позачергового засідання ВР.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що сьогодні депутати скасували постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Нацбанку. Разом з тим не вистачило голосів депутатів для ухвалення рішення про скасування постанови щодо звільнення Сергія ТІГІПКА з посади голови НБУ.

Виходячи з цього, І.КИРИЛЕНКО заявив, що на даний момент виконувачем обов’язків голови НБУ є перший заступник голови Нацбанку.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, коли Верховна Рада розгляне питання призначення нового керівника НБУ, І.КИРИЛЕНКО сказав, що 3 лютого Верховна Рада розгляне зміни до закону про Національний банк, якими, зокрема, відкоригує процедуру призначення і звільнення голови НБУ.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що також наступного тижня буде розглянуто і питання про призначення голови Нацбанку. При цьому він відмовився назвати можливі кандидатури на цю посаду, зазначивши, що це питання буде обговорюватись всередині парламентської коаліції.