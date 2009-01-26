Чорноморський флот допоможе боротися з грузинськими диверсантами

«Загрози диверсій» з боку Грузії підштовхують РФ і Абхазію до прискорення створення пункту базування Чорноморського флоту в абхазькому порту Очамчіра.

Як повідомив у Сухумі офіційний представник у ЗМІ президента Абхазії Сергія БАГАПША, про це він заявив у понеділок.

"Загрози диверсії з грузинського боку підштовхують російську й абхазьку сторони до прискорення вирішення даного питання", - цитує РІА “Новости».

С.БАГАПШ відзначив, що "абхазька сторона, виходячи з договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Республікою Абхазія і РФ, готова до практичної співпраці в цій сфері і, відповідно, до офіційного оформлення співпраці з Чорноморським флотом".

Як повідомляв УНІАН, Росія в 2009 році приступить до створення пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту в абхазькому порту Очамчіра.

Як повідомили в Головному штабі ВМФ РФ, командування флотом поставило завдання, аби біля причалів швартувалися кораблі будь-яких класів, зокрема крейсери.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у відповідь на можливу втрату головної бази Чорноморського флоту в Севастополі Росія може компенсувати свою безпеку за рахунок нових баз і посилення присутності в Середземному морі. Зокрема, називалися такі країни, як Сирія (Тартус), Ємен (Сокотра), Лівія (Тріполі).

У 2017 році завершується термін оренди Росією для Чорноморського флоту військово-морської бази в Севастополі.