Росія створить в Абхазії базу для кораблів Чорноморського флоту

Росія 2009 року почне створення пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту в абхазькому порту Очамчира.

Як повідомили в Головному штабі ВМФ РФ, командування флотом поставило завдання, щоб біля причалів швартувалися кораблі будь-яких класів, зокрема крейсери.

"Принципове рішення по суті питання про створення пункту базування Чорноморського флоту в Очамчирі ухвалено. Цього року ми почнемо практичні, зокрема днопоглиблювальні роботи на узбережжі Абхазії. Для виконання всіх робіт потрібен не один рік. Зараз деталі цього питання узгоджуються з абхазькою стороною", - цитує ІТАР-ТАСС джерело в штабі ВМФ Росії.

Після поглиблення дна порт зможе приймати великі та малі десантні кораблі, а також катери і морські тральщики Чорноморського флоту.

У листопаді 2008 р. повідомляли, що незабаром моряки-підводники з Севастополя почнуть дослідження дна Чорного моря в акваторії Очамчирського морського порту в Абхазії. Вивчення бухти в місті Очамчира необхідне для вирішення питання про базування тут групи кораблів Чорноморського флоту РФ.

Тоді ж колишній командувач Чорноморського флоту Росії, депутат Володимир КОМОЄДОВ заявив, що Москва розглядає питання про створення бази для кораблів Чорноморського флоту в Абхазії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у відповідь на можливу втрату головної бази Чорноморського флоту в Севастополі Росія може компенсувати свою безпеку за рахунок нових баз і посилення присутності в Середземному морі.

Зокрема, називали такі країни, як Сирія (Тартус), Ємен (Сокотра), Лівія (Тріполі).

У 2017 р. закінчується термін оренди Росією для Чорноморського флоту військово-морської бази в Севастополі.