Регіонали не визначилися, хто може бути Стельмахом

Депутат від Партії регіонів Микола Круглов повідомив газеті «Дело», що фракція ще не розглядала питання про кандидатури на пост глави НБУ і зараз чекає пропозицій від Президента Віктора Ющенка. Не «можна призначати нову людину на ще зайняту посаду», — заявив Круглов.

Відвертішою, пише газета, була Ганна Герман. «Заступники Володимира Стельмаха — люди нерішучі і несамостійні. Найбільшу перевагу має, на мою думку, Петро Порошенко — він професійний банкір, людина, здатна відстоювати державні позиції, яка вміє знаходити консенсус з різними політичними силами. Якщо наша фракція розглядатиме його кандидатуру, то я проголосую «за», - сказала вона.