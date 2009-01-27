Регіонали не визначилися, хто може бути Стельмахом
12:45, 27 січня 2009Політика
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... але Герман вже знає, хто
|Ганна Герман
Відвертішою, пише газета, була Ганна Герман. «Заступники Володимира Стельмаха — люди нерішучі і несамостійні. Найбільшу перевагу має, на мою думку, Петро Порошенко — він професійний банкір, людина, здатна відстоювати державні позиції, яка вміє знаходити консенсус з різними політичними силами. Якщо наша фракція розглядатиме його кандидатуру, то я проголосую «за», - сказала вона.
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