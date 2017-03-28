Туск пов'язав надання "безвізу" для Грузії з можливістю своєчасно прийняти рішення щодо України

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав початок дії безвізового режиму між Грузією та Європейським Союзом позитивним сигналом для своєчасного прийняття рішення про безвізові подорожі для громадян України.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Хороші новини з Брюсселю про Грузію – це також позитивний сигнал для своєчасного прийняття рішення про безвізові подорожі для України", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня між Грузією і Євросоюзом почав діяти безвізовий режим. У Міністерстві закордонних справ Грузії також заявили, що безвіз доступний і для тих, хто проживає в окупованих Абхазії та Осетії.

У Міністерстві закордонних справ України вслід за Грузією сьогодні дали прогноз, що запровадження безвізового режиму для українців відбудеться до літа цього року, хоча голова Представництва ЄС в Україні Хьюґ Мінґареллі неодноразово заявляв, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.