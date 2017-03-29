На врученні кінопремії режисер засудив владу РФ за насилля та згадав про Сенцова (відео)

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Російський кінорежисер і сценарист Олександр Сокуров під час промови на церемонії вручення премії "Ніка" закликав представників російської влади звільнити його українського колегу та політичного в’язня Олега Сенцова.

Відео виступу Сокурова було опубліковано на сторінці «Остров Сокурова» у Facebook.

"Сьогодні я хочу сказати, що я чекаю рішення від президента, відповіді на питання, яке ми обговорювали – доля Олега Сенцова. І президент сказав, що він буде думати над цією проблемою", - сказав Сокуров після отримання статуетки в номінації "Честь і гідність".

Також режисер засудив дії влади під час мирних мітингів у Росії 26 березня.

«Якщо ви бачили, що відбувалося у неділю, то ви бачили, як багато було цих жертв – за руки хапали дівчат та школярок та тягли кудись…грубо, це було насилля», – зазначив Сокуров.

На його думку, «держава робить велику помилку, ведучи себе настільки фамільярно з молодими людьми».

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Він додав, що люди «зараз нарешті зрозуміли, що в країні відбувається».

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ. За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., в Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомость керівника уряду Дмитра Медведєва.

У Москві, за офіційними даними, на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб. Правозахисники стверджують, що затриманих більше тисячі.