Держава повинна мобілізувати всі ресурси, в тому числі і приватні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив на необхідності введення страхування від наслідків паводків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в с. Червоне Ужгородського району.

Президент зазначив, що «держава повинна мобілізувати на боротьбу із паводком всі ресурси в Україні, в тому числі і приватні».

За його словами, держава відповідає за те, що зони стабільного ризику на Закарпатті не мають обов’язкової системи страхування від наслідків паводків. «Держава мудро до цього підійде і забезпечить дію системи страхування державного і корпоративного, і в кілька разів підвищить ефективність допомоги людям, які постраждали», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, також питання про вироблення системи страхування людей, які живуть у зонах ризиків підтоплення, буде поставлено перед українським парламентом.

«На сьогоднішній нараді ми з’ясували, що створюється орган, який буде займатися оперативним управлінням і проведенням відновлювальних робіт на Закарпатті, буде створено графік, який дасть роботу кожному міністерству і відомству», - повідомив Президент.

За його словами, «цього року вже виділено 70 млн. грн. для протипаводкового захисту на Закарпатті. З них 30 млн. грн. – пряме бюджетне фінансування, 40 млн. грн. – фінансування зі спеціального фонду приватизації. Ці 40 млн. грн. надійдуть Державному комітету з водного господарства. Ці гроші виділені в рамках програми протипаводкового захисту в басейні річки Тиса уже втретє. В цю програму включено також 6 країн Європи. І в подальшому програми захисту будуть розглядатися в європейському контексті».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ході одноденної робочої поїздки до Закарпатської області Президент ознайомився з ходом робіт із нарощення водозахисної дамби уздовж річки Тиса на ділянці село Саловка – село Соломонове, Ужгородського району і оглянув насосну станцію №1 Берегівської осушувальної системи у селі Червоне.

Крім того, В.ЮЩЕНКО взяв участь у робочій нараді з реалізації комплексної протипаводкової програми «Тиса» та заходів МНС України щодо попередження надзвичайних ситуацій під час пропуску весняного паводка 2006 року в Закарпатській області.