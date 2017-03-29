Порошенко запропонував Варшаві залучити польських фахівців до розслідування обстрілу консульства у Луцьку

Президент України Петро Порошенко запропонував президенту Польщі Анджею Дуді залучити польських фахівців до розслідування обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

Про це йшлося в ході телефонної розмови Порошенка і Дуди, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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«Петро Порошенко запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.