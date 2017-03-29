МЗС вважає обстріл консульства Польщі у Луцьку цілеспрямованою провокацією, яка могла бути інспірована ззовні

Міністерство закордонних справ України вважає обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку цілеспрямованою провокацією та не виключає, що вона була інспірована ззовні. Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

"МЗС України рішуче засуджує напад, вчинений на Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку вночі 29 березня цього року. Вважаємо це черговою цілеспрямованою провокацією, яка без сумніву має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею. І не виключено, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспірована ззовні", - наголосила речник МЗС.

"Найбільше занепокоєння викликає той факт, що цей злочин міг завдати шкоди життю і здоров'ю працівникам консульства та мешканцям навколишніх будівель", - додала Беца.

Водночас, вона сказала, що правоохоронні органи вживають невідкладних заходів з метою якнайшвидшого розслідування та розкриття цього злочину, а також покарання винних.

"Українська сторона посилить безпеку дипломатичних і консульських установ на території України", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт. "Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Водночас МЗС Польщі через інцидент викликало посла України Андрія Дещицю.