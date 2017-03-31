Україна готова спільно з Польщею створити слідчу групу щодо обстрілу польського консульства – Луценко

12:19, 31 березня 2017
Політика
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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що “зараз безпека польських консульств і посольств забезпечена».

Україна готова спільно з Польщею створити слідчу групу для розслідування інциденту / Фото УНИАН

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про готовність створити спільну українсько-польську слідчу групу для розслідування справи про обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Якщо до нас звернуться польські правоохоронні органи в порядку надання правової міжнародної допомоги, ми залюбки їх приймемо і ми негайно створимо таку групу... Я абсолютно переконаний: хто б не була та людина (яка здійснила обстріл - УНІАН), вона є ворогом не тільки України, але й Польщі”, - сказав Луценко.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що “зараз безпека польських консульств і посольств забезпечена».

«Хочу, щоб ви зрозуміли, що ми знаходимось в стані війни з Російською Федерацією, і з її боку можуть бути будь-які провокації”, - підкреслив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

В СБУ заявляли, що розглядається можливість розслідування цього злочину спільно з польською стороною.

Після обстрілу будівлі Генконсульства Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних представництв для запобігання можливим провокаціям.

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Теги: #Польща#Україна#Луцьк