Тимошенко готує перестановку в президії ВР?

Крім кадрових перестановок у Кабінеті міністрів, намічених на початок лютого, планується і ротація в керівництві Верховної ради: за інформацією видання "Коммерсантъ-Україна", посада першого заступника голови Ради, яку зараз обіймає Олександр Лавринович (Партія регіонів), може перейти заступникові глави фракції Компартії Адаму Мартинюкові. Така рокіровка, як стверджують джерела Ъ, викликана необхідністю запобігти можливому голосуванню комуністів за відставку уряду. Лідер Компартії Петро Симоненко не підтвердив цю інформацію, але відзначив, що комуністи завжди готові зайняти цю посаду.

Як повідомлялося, 5 лютого Партія регіонів планує ініціювати розгляд у Верховній раді питання про звіт уряду і подальший вираз недовіри Кабміну, що автоматично спричинить за собою його відставку. Крім Партії регіонів (175 депутатів), це рішення може підтримати частина депутатів фракції "Наша Україна-Народна самооборона" (близько 30 парламентаріїв) і фракція Компартії (27 депутатів). Джерела Ъ стверджують, що, провівши ротацію в керівництві Верховної ради, представники коаліції мають намір заручитися підтримкою комуністів і тим самим добитися від них відмови підтримати висловлення недовіри уряду Юлії Тимошенко. Більш того, всі кадрові перестановки - як в уряді, так і в Раді - планується провести пакетом щоб уникнути можливих порушень домовленостей.

- Всі наші останні відставки уряду відрізняються тим, що перед розглядом питання голосів не було, а у момент голосування вони знаходилися, - нагадав народний депутат Валерій Писаренко (БЮТ), додавши, що "зараз все залежатиме від комуністів".

- Партія регіонів останнім часом не демонструє великих проривів у реалізації своїх задумів, - упевнений заступник глави фракції БЮТ Андрій Портнов.- Можу стверджувати з точністю до 99,9%, що спроба відставки уряду провалиться.

Олександр Лавринович сказав, що він не виключає сценарію своєї відставки і заміни на лояльнішу до парламентської більшості фігуру.

- Цілком логічно, якщо вони (члени коаліції) діятимуть такими методами, якими діяли до цього, - сказав він, навівши як приклад події в Раді 26 січня. Нагадаємо, цього дня відбулося позачергове засідання парламенту, за підсумками якого було скасовано ухвалу від 16 грудня 2004 року про призначення головою Нацбанку Володимира Стельмаха. Пан Лавринович тоді активно виступав проти ухвалення цього рішення.

- Коаліції потрібна реалізація своїх бажань, незважаючи на основи права. І навіщо їм тоді людина, яка хоч трохи заважає їм у цьому? - поставив риторичне питання перший віце-спікер.

У Компартії запевнили, що ніяких переговорів щодо зміни керівництва парламенту вони поки ні з ким не ведуть, але дали зрозуміти, що не проти зайняти крісло першого заступника голови Верховної ради.

- Поки немає причин вести подібні переговори, - заявив лідер фракції Комуністичної партії Петро Симоненко.- Але якщо посада (першого заступника голови ВР) виявиться вакантною, то я обов`язково від імені Компартії висуну кандидатуру Адама Мартинюка.

При цьому пан Симоненко підкреслив, що участь пана Мартинюка в керівництві парламентом "була б значним плюсом в порівнянні з тим, що є сьогодні".

- Такий варіант кадрових перестановок в Раді цілком можливий, - вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. В той же час експерт упевнений: якщо комуністи підуть на те, щоб голосувати зі всіх кадрових питань у пакеті, "вони сильно замараються". "Після подібного голосування, під час якого, крім свого кандидата на пост першого віце-спікера, вони підтримають і так званих "помаранчевих" міністрів, їм буде дуже складно доводити, що вони не в коаліції", - відзначив пан Фесенко.