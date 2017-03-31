Скандальному російському блогеру заборонили в'їзд до України (документ)

Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію держави російському дизайнерові, блогеру Артемію Лебедєву.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на власний запит в СБУ.

Як повідомляє СБУ, в'їзд відомому російському блогеру заборонений у зв'язку з діяльністю, яка може нести загрозу національним інтересам у сфері інформаційної безпеки.

"Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаною Вами у запиті громадянину РФ у зв'язку з вчиненням ним діяльності, спрямованої на нанесення шкоди у сфері інформаційної безпеки", - йдеться у відповіді на запит видання.

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Російські ЗМІ з посиланням на колег Лебедєва пишуть, що причиною заборони могла стати лекція Лебедєва в арт-просторі Mezzanine, яку той прочитав на початку березня. Виступ Лебедєва в 2014 році, який назвав «ідеальною» операцію по окупації Криму, викликало бурхливу реакцію в Україні.

Повідомлялося, що скандальний блогер Артемій Лебедєв відвідував окупований бойовиками Донецьк. Раніше Лебедєв був також і в Криму.