У Раді "радикали" на чолі з Ляшком заблокували трибуну

Члени фракції Радикальної партії на чолі з головою фракції Олегом Ляшком блокують трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, Ляшко та його колеги по фракції оточили трибуну ВР з усіх боків. Представників інших фракцій поряд з ними немає.

За трибуною вивішено плакат з написом: “Абонплата за газ - здирництво”.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

На думку деяких експертів, нова методика розрахунку призведе до зростання значення абонплати для тих категорій споживачів, які користуються газовими плитами і не мають лічильників, а також вона дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Президент України Петро Порошенко виступив з вимогою призупинити рішення щодо введення абонплати за газ.