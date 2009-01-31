Порошенко визнав: політика регулювання обмінного курсу зазнала краху

Антикризові заходи Національного банку України, спрямовані на підтримку ліквідності банківської системи шляхом її рефінансування й забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу, виявилися малоефективними.

Про це заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО тижневику «Дзеркало тижня» (№ 3 (731) 31 січня - 6 лютого 2009).

Він зазначив, що політика рефінансування НБУ повинна була забезпечити стабільність банківської системи, її здатність витримувати пікові навантаження. Антикризові заходи повинні були запобігти безпідставному перетіканню грошових ресурсів на валютний ринок, щоб забезпечити якщо не стабільність обмінного курсу, то хоча б його прогнозованість, пояснив голова Ради НБУ.

«Якогось прогресу на цих ключових напрямках ми не добилися. Пишаючись тим, що не збанкрутів жоден із банків, ніхто не бере до уваги, що ризики для банківської системи продовжують накопичуватися, ознаки її розбалансування наростають», - констатував він.

Зокрема, головна мета підтримки банківської системи - відновлення кредитної підтримки реальної економіки - повністю знівельована, й політика регулювання обмінного курсу також зазнала краху, зазначив П.ПОРОШЕНКО.

«Навряд чи може бути визнано обгрунтованим такий підхід Національного банку до курсоутворення, при якому в грудні минулого року, коли необхідно було розраховуватися за газ, НБУ допустив різке падіння курсу гривні, а в поточному році направляє на підтримку гривні по 0,5 млрд. дол. щотижня», - підкреслив він.

На думку П.ПОРОШЕНКА, повністю дискредитував себе механізм валютних аукціонів, введений НБУ з метою обмеження попиту з боку імпортерів.

«Задовольняючи заявки тільки тих покупців, які запропонували найвищий обмінний курс іноземної валюти до гривні, НБУ штучно збільшує розрив між офіційним і ринковим курсами, тоді як треба виконувати прямо протилежне завдання - усунення множинності курсів», - зазначив голова Ради НБУ.

Останнє, за його словами, призвело лише до того, що обмінний курс у українських реаліях повністю втратив об`єктивний характер і роль одного з ключових макроекономічних індикаторів.