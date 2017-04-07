"Загравання" до Трампа та недопуск Ляшка в ПАРЄ: названо найабсурдніші законопроекти у Раді

У Комітеті виборців України назвали п’ять найабсурдніших законодавчих ініціатив Верховної Ради 7-го скликання. Відповідний перелік було отримано КВУ у відповідь на інформаційний запит.

Проекти цих документів навіть не були зареєстровані Апаратом Верховної Ради з огляду на неадекватність їх положень.

Топ-5 абсурдних законопроектів:

1. Проект Постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо звернення до Новообраного Президента США Дональда Трампа про не підтримку та засудження образливих висловлювань окремих українських публічних діячів».

Ініціатор проекту, Сергій Каплін, запропонував Верховній Раді звернутися до Президента США Дональда Трампа із закликом не сприймати образливі висловлювання Арсенія Яценюка, Арсена Авакова та Павла Петренка на його адресу. Проект не зареєстрували через «непрогнозовані політичні наслідки» від його прийняття.

2. Проект Постанови «Про відкладення розгляду питання перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області до внесення змін до статті 133 Конституції України та підписання і ратифікації угоди між Україною і ЄС щодо приєднання (членства) у ЄС».

Екс-очільник Кіровоградської ОДА Сергій Ларін ініціював відкласти перейменування Кіровограда до вступу України в ЄС. У Раді проект не зареєстрували.

3. Проект Постанови: «Про заборону призначення народного депутата України Олега Ляшка членом Парламентської асамблеї Ради Європи».

Сергій Каплін виступив за заборону призначення Олега Ляшка членом ПАРЄ від України. Підстава – сумнівна репутація лідера Радикальної партії. Каплін ініціював відповідну Постанову Ради, однак її не зареєстрували через невідповідність функціям парламенту.

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4. Проект Постанови «Про визнання роботи керівництва правоохоронних органів України незадовільною»

Нардепи-свободівці Олег Осуховський, Юрій Бублик, Михайло Головко, Андрій Іллєнко та Олександр Марченко закликали Раду визнати незадовільною роботу правоохоронних органів. Проект не зареєстрували, оскільки в Раді вже й так знаходилися на розгляді документи про звільнення голів СБУ та МВС.

5. Проект Постанови «Про звільнення Нищука Є.М. з посади Міністра культури України»

Після скандальної заяви Євгена Нищука про генетику відразу низка депутатів ініціювали його звільнення. Одним із них був Сергій Каплін, однак його проектпостанови був поданий із запізненням, а тому його не зареєстрували. Щоправда нардеп все ж домігся свого, подавши законопроект в інший формі.

«Генератором абсурдних ідей №1 в Раді можна назвати лідера «Партії простих людей» Сергія Капліна. За бажанням сподобатися виборцям і виділитися на фоні інших політиків він часто вдається до відверто провокативних кроків. За час роботи Верховної Ради Сергій Каплін подав більше 120 законопроектів, що робить його одним із «напродуктивніших» депутатів парламенту. Однак далеко не всі із запропонованих ідей можна назвати адекватними», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв УНІАН раніше, у березні жодного разу до Верховної Ради не прийшли 8 нардепів. Зокрема, серед нардепів-прогульників Семен Семенченко і Тарас Пастух («Самопоміч»), Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»), а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.