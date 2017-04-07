Парубій підписав і направив президенту закон про держпідтримку кінематографії в Україні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав і направив президенту закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (№3081-д).

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Як повідомляється на сайті парламенту, закон підписано Парубієм сьогодні, 7 квітня, і направлено на підпис президенту.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР ухвалила закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (№3081-д). У листопаді президент ветував цей закон і повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

У пропозиціях президента йшлося, що ухваленим законом пропонується здійснювати державну підтримку кінематографії за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії. Джерелами формування його визначаються кошти загального фонду держбюджету України у розмірі не менше 0,2% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік, а також інші кошти загального фонду та кошти спеціального фонду бюджету, отримані відповідно до Бюджетного кодексу України, у тому числі кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї.

"Пропонований законом, що надійшов на підпис, підхід до визначення джерел підтримки кінематографії не узгоджується з вимогами статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір та цільове спрямування, і нормами статті 4 Бюджетного кодексу України, за якими виключно законом про державний бюджет України визначаються надходження та витрати державного бюджету України", - зазначив президент.

На переконання глави держави, такі кошти в установленому бюджетним законодавством порядку мають визначатися і спрямовуватися до фонду, який здійснюватиме підтримку розвитку культури та мистецтв України.

Також президент зауважив, що кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї, не можуть бути джерелом наповнення Держфонду підтримки кінематографії.

23 березня 2017 року ВР ухвалила закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" з пропозиціями президента.