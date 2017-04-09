"Путін повинен сидіти у в'язниці": думка росіян на "антикризовому мітингу" у Москві (відео)

У Москві пройшов «Антикризовий мітинг №1». Акція була узгоджена з місцевою владою, проводилася в межах спеціально створеного периметра «безпеки». Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Офіційними гаслами стали вимоги: «Відставка уряду, розслідування фактів корупції серед вищих посадових осіб, підтримка затриманих на акції 26 березня».

Людей було небагато, проте вони поділилися думкою, чи пов'язують в середовищі незадоволених політикою президента РФ Володимира Путіна економічне становище Росії сьогодні із захопленням українського Криму три роки тому.

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Зокрема, присутні заявляли, що "з Донбасу слід вивести війська, а Крим необхідно повернути Україні". У той же час присутні відзначали, що "про це думає багато людей, але не всі говорять".

"Референдум був проведений незаконно", - додала одна з активістів.

Крім того кореспондент повідомляє, що під час інтерв'ю поруч завжди був "чоловік у цивільному, який робив "резервну копію" бесіди на свій телефон".

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія може розширити військову агресію проти України.