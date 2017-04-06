У Держдумі РФ назвали звинувачення проти Медведєва в корупції "симбіозом бруду і фантазії"

Депутати Держдуми РФ відмовилися підтримати пропозицію представників КПРФ, стосовно запиту у правоохоронців інформації для перевірки тверджень, викладених у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального про прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Про це повідомляє ТАСС.

"За родом своєї попередньої роботи мені доводилося багато раз мати справу з матеріалами, які надходили від так званого ФБК, Фонду боротьби з корупцією, який організував і очолив громадянин Навальний", - заявив на засіданні голова профільного комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції, колишній перший заступник голови Слідчого комітету РФ Василь Піскарьов ("Єдина Росія").

Читайте такожМедведєв прокоментував розслідування про його "таємну імперію"

"Можу впевнено сказати, що жодне його так зване розслідування, в тому числі і останнє, про яке йде мова, не мало і не має нічого спільного з істиною, а тим більше боротьбою з корупцією, яку він нам так активно нав'язує і пропагандує. Продукт його творчості, як з'ясовувалося раніше (і, впевнений, зараз ситуація така ж), - якийсь симбіоз бруду, фантазії, постановочних трюків і фальсифікацій з яскраво вираженим політико-провокаційним підтекстом", - заявив він.

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з "Інстаграмма" і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.