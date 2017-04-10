Посольство США прокоментувало відставку Гонтаревої

Посольство США в Україні прокоментувало відставку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, відзначивши її "цілісність, бачення та справжню силу волі змінити банківську систему України".

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"Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжню силу волі, що змінили банківську систему України. Тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжня сила волі змінили банківську систему України. pic.twitter.com/lb3vHEOkgs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 10, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.