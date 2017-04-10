Посольство США прокоментувало відставку Гонтаревої

14:16, 10 квітня 2017
Політика
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Представники дипломатичного відомства подякували Гонтаревій за її роботу і нагадали, що потрібно знайти їй на заміну незалежного професіонала.

Валерія Гонтарева / REUTERS

Посольство США в Україні прокоментувало відставку голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, відзначивши її "цілісність, бачення та справжню силу волі змінити банківську систему України".

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"Подяка голові НБУ Валерії Гонтаревій. Ваші цілісність, бачення та справжню силу волі, що змінили банківську систему України. Тепер важливо призначити незалежного професіонала, аби він міг рухати вперед реформи в НБУ", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.

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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої
Теги: #США#Гонтарева