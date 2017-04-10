Гонтарева відмовилася назвати кандидата на посаду голови НБУ, якого запропонувала Порошенку
Гонтарева сподівається на те, що президент подасть кандидатуру до Ради дуже скоро.
Голова НБУ Валерія Гонтарева, яка заявила про свою відставку, відмовилася назвати, яку кандидатуру вона запропонувала президенту України Петру Порошенку.
"Перш за все, ми з президентом про це говорили, ще три місяці тому, кого я бачу кандидатом... Я свої рекомендації надала, але давайте уникати спекуляцій... Це рішення президента, якого кандидата він подасть до Ради… Давайте очікувати його рішення", – заявила Гонтарева на прохання назвати кандидатів, яких вона запропонувала президенту.
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При цьому вона додала, що сподівається на те, що президент подасть кандидатуру до Ради дуже скоро.
"Згідно з Конституцією України, використання примусової праці заборонено, тому я сподіваюся, що президент прийме мою відставку", - зазначила Гонтарева.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.