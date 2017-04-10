Російський опозиціонер Навальний вийшов на свободу після 15 діб арешту

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу після 15 діб адміністративного арешту за непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Про це розповів глава виборчого штабу Навального Леонід Волков в ефірі російського телеканалу «Дождь».

Навальний знаходився в спецприймальнику №2. Спочатку звідти його відвезли в ОВД «Коньково», а потім випустили, розповів Волков.

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В кінці березня Тверський районний суд Москви визнав Навального винним у непокорі законному розпорядженню співробітника поліції (стаття 19.3 КоАП) і заарештував його на 15 діб. Політика також оштрафували на 20 тисяч рублів за організацію масового заходу, що не є публічним.

Навального затримали 26 березня через кілька хвилин після початку несанкціонованої акції проти корупції в Москві. За інформацією проекту «ОВС-Інфо», столичні поліцейські в цей день затримали більше тисячі чоловік.

Антикорупційні акції 26 березня пройшли практично в ста містах Росії. Приводом для їх проведення стало розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про «таємну імперію» прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У ньому стверджується, що Медведєв через підставні фонди та довірених осіб володіє кількома садибами, яхтами, квартирами, агрокомплексом та виноробнями в Росії та Італії.