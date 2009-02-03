Ющенко: шайка працює, починаючи з уряду і Мінпромполітики

Відчуження державного майна набуло сьогодні небачених масштабів. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні на нараді, присвяченій удосконаленню державної політики в сфері захисту прав власності.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні відчуження державного майна відбувається за прямої участі державних установ.

Серед підприємств, над якими сьогодні нависла загроза відчуження державного майна, В.ЮЩЕНКО назвав, зокрема, підприємства, які перебувають в управлінні Міністерства промислової політики, зокрема “Турбоатом”.

“Шайка працює, починаючи з уряду, починаючи з Міністерства промполітики, де здійснюються управління підприємствами”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент України також звернув увагу виконуючого обов’язки голови Фонду державного майна України на необхідності протидії відчуженню держмайна, розробки прозорих правил приватизації держпідприємств.

“Ви молода людина, я не хочу аби ви сиділи в тюрмі, все має відбуватися по процедурі, ніякої політики”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив на необхідності детальної підготовки підприємств до приватизації і не виключив, що така підготовка може зайняти 1-2 роки. За словами Президента, тільки після виведення підприємства на задовільний фінансово-економічний рівень можна планувати його приватизацію.