Сьогодні ВР розгляне низку питань спорту, молодіжної політики та захисту прав дітей (наживо)
10:15, 12 квітня 2017Політика
699 0
Парламент має розглянути 6 питань, пов’язаних з молодіжною політикою та спортом, а також захисту прав дітей.
Сьогодні відбувається засідання Верховної Ради / Фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку питань спорту, молодіжної політики та захисту прав дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням в порядку денного сьогодні стоїть ратифікація фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Читайте такожРада відхилила закон про Конституційний суд України
Потім парламент має розглянути 6 питань, пов’язаних з молодіжною політикою та спортом, а також захисту прав дітей.
Зокрема, це будуть питання щодо визнання національних видів спорту, фінансування сфери спорту; забезпечення дотримання житлових прав дитини та покращення захисту права дитини на належне утримання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter