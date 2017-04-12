Сьогодні ВР розгляне низку питань спорту, молодіжної політики та захисту прав дітей (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку питань спорту, молодіжної політики та захисту прав дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням в порядку денного сьогодні стоїть ратифікація фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

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Потім парламент має розглянути 6 питань, пов’язаних з молодіжною політикою та спортом, а також захисту прав дітей.

Зокрема, це будуть питання щодо визнання національних видів спорту, фінансування сфери спорту; забезпечення дотримання житлових прав дитини та покращення захисту права дитини на належне утримання.