Кабмін схвалив законопроект про припинення дії радянських законів в Україні

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про визнання такими, що втрачають чинність, актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект презентував міністр юстиції Павло Петренко сьогодні на засіданні уряду.

"На виконання доручення прем'єр-міністра України Міністерство юстиції розробило і я хочу презентувати проект закону про визнання такими, що втратять чинність, актів органів державної влади і управління УРСР і Радянського союзу", - сказав він.

За словами Петренка, цей документ визначає чіткі норми, які припиняють дію великого масиву нормативних актів Радянського союзу і УРСР, "які ми маємо зараз як багаж".

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"Мова йде про сотні такого роду актів... Пропонується (законопроектом) ввести норму, яка визначає, що втрачають чинність всі ті нормативні акти, які приймалися до дня незалежності України. Ми встановлюємо наступні кроки - протягом шести місяців з моменту набрання чинності даного закону припиняють свою дію всі підзаконні акти міністерств, відомств, комісій, президій, які приймалися до набуття Україною незалежності. Друге положення даного законопроекту - протягом одного року з набуття чинності даного закону припиняють чинність всі закони УРСР і Радянського союзу, які зараз діють на території України. І третє положення - протягом трьох років після набуття чинності даного закону припиняють чинність всі кодифіковані акти УРСР, які на сьогодні ще діють на території України", - пояснив Петренко.

Міністр юстиції закликав народних депутатів ухвалити цей закон у травні.