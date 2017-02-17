У Мін'юсті анонсували скасування ще сотні непотрібних дозвільних документів

Міністерство юстиції у поточному році планує скасувати сотні непотрібних дозвільних документів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню підсумкової колегії Міністерства юстиції заявив глава відомства Павло Петренко.

«Ще є сотні таких документів. Можу зробити маленький анонс: наступного тижня ми скасуємо понад 100 регуляторних актів Державної фіскальної служби та різних інспекцій», - сказав він.

«Це буде зроблено у рамках урядової програми з дерегуляції та скасуванню радянських демократичних актів», - додав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2016 року Кабінет міністрів України в рамках процесу дерегуляції скасував дію 367 регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні.

Процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них.

У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.