Сьогодні уночі спалили офіс нардепа-регіонала Горбаля

Київська міська організація Партії регіонів вимагає від правоохоронців розслідувати підпали трьох офісів партії в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськорганізації ПР, у ніч з 3 на 4 січня стався черговий підпал громадської приймальні народного депутата України, голови Київської міської організації Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ. Трапилося це в Солом’янському районі столиці на вулиці Волинській, 4-а.

Як зазначив заступник керівника секретаріату Київської міської організації Партії регіонів Микола НІЛОВ, це вже третій підпал: «На початку вересня спалили партійний офіс Голосіївської організації Партії регіонів, у жовтні минулого року було зроблено підпал Дніпровській організації, і ось тепер вандали знищили громадську приймальню в Солом’янському районі».

«Слід звернути увагу, - сказав М.НІЛОВ, - що всі, хто чинив раніше ці злочинні дії, залишилися безкарними. Правоохоронні органи досі не змогли – або не захотіли – вийти на слід злочинців і затримати їх».

Він зазначив, що палії «залишили без реальної допомоги чимало киян, які зверталися по допомогу в приймальню В.ГОРБАЛЯ - разом з меблями від пляшок із запальною сумішшю згоріла і оргтехніка, зокрема комп`ютери з усією базою даних заявників».

Своєю чергою, депутат Київради від Партії регіонів, керівник апарату Київської організації регіоналів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ заявив, що «почерк злочинних підпалів практично ідентичний, тому, звертаючись до правоохоронців, хочу офіційно заявити – якщо професіоналів у цих органах сьогодні не залишилося, Київська організація Партії регіонів готова залучити незалежних експертів до розслідування фактів підпалів для того, щоб зловити й покарати злочинців».