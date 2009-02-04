Дату виборів Президента спершу погодять лідери фракцій ВР?
Без підписів Литвин голосування не оголосить
Проект постанови щодо дати проведення чергових виборів Президента України 17 січня 2010 року буде винесений на голосування у Верховну Раду лише після того, як під даним документом будуть поставлені підписи усіх 5-ти лідерів фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
В.ЛИТВИН зауважив, що на сьогодні він не бачить результативного голосування по цій постанові з огляду на те, що політичні сили мають свої плани.
«Одні хотіли б пришвидшити вибори, інші думають, щоб діяти у такий спосіб, який декларує початок процедури імпічменту, тому на сьогодні не варто вносити постанову, яка не сконсолідує парламент, а призведе до того, що 226-230 (депутатів) проголосують, а інші не будуть голосувати», - сказав він.
При цьому В.ЛИТВИН додав: «Коли будуть підписи лідерів усіх п’яти фракцій під такою постановою, то її можна розглянути».
Водночас голова ВР зауважив, що крім ухвалення постанови про дату виборів необхідно вносити зміни і до виборчого законодавства, і це необхідно робити не в останній день.