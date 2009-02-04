Дату виборів Президента спершу погодять лідери фракцій ВР?

Проект постанови щодо дати проведення чергових виборів Президента України 17 січня 2010 року буде винесений на голосування у Верховну Раду лише після того, як під даним документом будуть поставлені підписи усіх 5-ти лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що на сьогодні він не бачить результативного голосування по цій постанові з огляду на те, що політичні сили мають свої плани.

«Одні хотіли б пришвидшити вибори, інші думають, щоб діяти у такий спосіб, який декларує початок процедури імпічменту, тому на сьогодні не варто вносити постанову, яка не сконсолідує парламент, а призведе до того, що 226-230 (депутатів) проголосують, а інші не будуть голосувати», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН додав: «Коли будуть підписи лідерів усіх п’яти фракцій під такою постановою, то її можна розглянути».

Водночас голова ВР зауважив, що крім ухвалення постанови про дату виборів необхідно вносити зміни і до виборчого законодавства, і це необхідно робити не в останній день.