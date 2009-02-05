Депутати вже встигли побитися (фото)

Народні депутати від фракції Партії регіонів блокували трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заблокували трибуну після того, як було оголошено запис на запитання прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО. Сталося так, що система «Рада» зафіксувала тільки депутатів від фракції БЮТ та НУ-НС.

Регіонали обурилися цим і почали вимагати провести перезапис. Депутат-регіонал Лук`янов зчепився з колегами, які стали на захист спікера.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив це на голосування, і за перезапис проголосували тільки 185 народних депутатів.

Одразу ж після цього регіонали заблокували трибуну ВР.

Депутати від фракції БЮТ намагалися розблокувати роботу ВР, біля трибуни виникла штовханина.

Для того, щоб розблокувати роботу ВР, В.ЛИТВИН ще раз поставив на голосування питання про перезапис. На цей раз його підтримали 362 народних депутати.

Після цього трибуна ВР була розблокована.

Голова ВР, звертаючись до фракції Партії регіонів, закликав регіоналів поставити своїх представників біля системи «Рада», аби контролювати, що голосування відбувається чесно, та запропонував голові Регламентного комітету стати біля нього і також контролювати його роботу.