Тимошенко три місяці не може поспілкуватися з Ющенком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що пропрезидентська частина у фракції Партії регіонів, зокрема, Сергій ЛЬОВОЧКІН, Юрій БОЙКО мали привести Президента України Віктора ЮЩЕНКА сьогодні до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні у парламенті, відповідаючи на запитання депутата Партії регіонів С.ЛЬОВОЧКІНА, чому В.ЮЩЕНКО не прийшов на звіт уряду у Верховну Раду.

«Я хочу нагадати, якщо ви про Президента питаєте, ви – пан ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО і ФІРТАШ – команда Президента, так приведіть його до парламенту!» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, функціонування «РосУкрЕнерго» за останні роки «достатньо, щоб його (Президента – УНІАН) заманити сюди».

«Мені дуже цікаво, що ви мені задаєте питання про Президента. Це я мушу задати, що він буде робити – ви ж у нього кожен день, а я не можу три місяці з ним поспілкуватися», - додала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до депутата-регіонала.

Відповідаючи на запитання С.ЛЬОВОЧКІНА про недостатню кількість голосів у коаліційної більшості, прем’єр-міністр сказала: «У нас дуже важко складалась коаліція, да, у нас дуже важко складався уряд, да, у нас були великі проблеми, пов’язані з однією частиною коаліції, але, шановний пане ЛЬОВОЧКІН, у нас сьогодні є коаліція, є уряд, і є робота, яку робить уряд. А що ж ваша партія не здатна створити коаліцію, уряд і дати країні результат? Проголосуйте, створіть, ніхто ж не заважає».

У свою чергу член фракції Партії регіонів С.ЛЬОВОЧКІН, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО зауважив, що Президент її політичний партнер, який зробив її рейтинговим політиком і прем’єр-міністром.

«Ваш уряд не працює, він фактично руйнує економіку країни», - сказав він.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ наголосив, що коли прем’єр-міністр собі дозволяє «своїми устами переходити на стиль дніпропетровської базарної, я не буду говорити кого, по відношенню до глави держави», то це неприпустимо.

Він зауважив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН як спікер має зупинити «базарний стиль прем’єр-міністра, тому що політик може собі все дозволяти, лише не прем’єр-міністр».