Балога відзначив, що акторські таланти Тимошенко вже не діють

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА впевнений, що ситуація в країні дуже гостро ставить питання про відповідальність уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, звіт прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО про діяльність очолюваного нею Кабінету міністрів, з яким вона виступила у Верховній Раді, має всі ознаки театральної постановки з елементами фантастики.

Як зазначив В.БАЛОГА, з тез і аргументів прем`єра постає образ України як казкової держави, де всі добрі справи робить чарівна фея, а окремі біди і нещастя - з вини злих недоброзичливців. “Ю.ТИМОШЕНКО застосувала всі свої акторські таланти і вміле жонглювання фактами, аби відвести від себе відповідальність за власні провали в економіці”, - додав глава Секретаріату Президента.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО “вже в тисячний раз” побудувала свій виступ за простою схемою: успіхи - «це я», проблеми - «всі інші». Між тим, вважає В.БАЛОГА, “ці обманні трюки цього разу не спрацювали, що підтвердили критичні зауваження більшості народних депутатів”.

Однак, зазначив глава Секретаріату, і сьогодні прем`єр уникнула відповідей по суті незручних для себе запитань, “вдавшись до явного обману та невдалих жартів”. За словами В.БАЛОГИ, “показний гнів депутатів із фракції БЮТ продемонстрував їхню погану гру на публіку і тому не переконував. Адже кризові економічні реалії, в яких нині живе вся країна та кожен її громадянин (за винятком хіба депутатів у «біло-сердечних» шатах), зовсім інші, ніж це намагалася довести Ю.ТИМОШЕНКО”.

За словами В.БАЛОГИ, більшість економічних тез прем`єра побудовані на маніпуляціях із причинами та наслідками. Наприклад, щодо взаємозв`язку між інфляцією і курсом долара до гривні в умовах переважання імпорту над експортом, зазначив він, додавши, що саме за першого урядування Ю.ТИМОШЕНКО “були відкриті шлюзи для неконтрольованого ввезення в Україну товарів, у тому числі й тих, які вироблялися всередині країни”. Саме негативне сальдо зовнішньої торгівлі і стало суттєвим чинником уразливості української економіки, каталізувало кризові процеси на внутрішніх ринках, стверджує глава Секретаріату Президента.

«Думаю, що українські аграрії здригнулися, коли знову почули з вуст керівника уряду слово «імпорт». Ще свіжі спогади про те, як Ю.ТИМОШЕНКО, намагаючись побороти черговий, спровокований непрофесійними діями її урядової команди, інфляційний і ціновий стрибок, дала зелене світло для імпорту сотень тисяч тонн дешевого і неякісного м`яса. Величезне «дякуємо» за це й досі кажуть їй на всіх вітчизняних птахофабриках і фермах», - підкреслив В.БАЛОГА.

На його думку, не варто прем`єру вихвалятися великим урожаєм, зібраним минулого року. По-перше, в цьому немає ніякої заслуги Кабміну, по-друге, мільйони тонн зерна згнили або були висипані в море, оскільки компанії-експортери так і не змогли продати збіжжя через урядову заборону, сказав В.БАЛОГА. За його словами, збитки від цього рішення, так само як і від закритого Кабміном експорту олії, ще й досі підраховують українські виробники сільгосппродукції.

Глава Секретаріату Президента також вказав, що “самозадоволені” заяви Ю.ТИМОШЕНКО про її перемоги у газових відносинах із Росією не витримують ані найменшої критики. Невигідні контракти на постачання палива, підписані під патронатом чинного прем`єра, вже обвалюють нашу промисловість, б`ють по конкурентності вітчизняної продукції, заявив він. За словами В.БАЛОГИ, російський посередник, якому Ю.ТИМОШЕНКО дозволила диктувати свої умови на 25% українського ринку газопостачання, буде встановлювати свою ціну на паливо для ліквідних підприємств. Ціна на газ для промисловості вже значно перевищила обіцяні урядом показники.

«На цьому тлі, м`яко кажучи, недоречними і безглуздими виглядають заклики Ю.ТИМОШЕНКО до оптимізму. Можливо, прем`єр і бачить підстави для всепоглинаючої, безмежної радості. Але тоді вона уявляє якусь іншу, придуману нею країну, без інфляції та економічного спаду, без невиплачених зарплат і зростання боргів. Дійсність зовсім інша, і вона дуже гостро ставить питання про відповідальність уряду», - наголосив В.БАЛОГА.