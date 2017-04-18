У НАБУ на шикарний особняк не заробиш: Ситник розповів про зарплату та на що її має вистачати

У Національному антикорупційному бюро неможливо заробити на особняк або розбагатіти. Про це в інтерв’ю ТСН заявив голова НАБУ Артем Ситник.

За його словами, у бюро зарплата детектива не вистачить на придбання житла, але достатньо, щоб взяти кредит, щоб купити квартиру.

«Наприклад, зарплата детектива складає близько 40 тисяч гривень на місяць. На купівлю житла цього не вистачить, на шикарний особняк ти тут не заробиш, але цього вистачить на найнеобхідніше, тобто у НАБУ ти не розбагатієш», - сказав Ситник, додавши, що «Зарплата детектива – це стабільна можливість взяти, наприклад кредит. Кожної п'ятниці мені дають дані по НАБУ з управління внутрішнього контролю, хто з наших працівників придбав якесь рухоме-нерухоме майно, і ми все це аналізуємо».

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У той же час, Ситник розповів, що встиг придбати за час роботи очільником НАБУ із зарплатнею у розмірі 100 тисяч гривень.

«Костюм десь вісім тисяч гривень коштує. Взуття – Fellini. Годинник не ношу. Але в мене є один годинник – подарований у 2004 році, як кращому слідчому у прокуратурі. В іншому, ви знаєте, придбав авто – корейське, KIA Sportage», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Національне антикорупційне бюро України розслідує 49 проваджень щодо корупції на державних підприємствах.

«Серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). У полі зору детективів знаходяться 35 державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - повідомляє антикорупційне відомство.