Давидович: ”Ми наближаємося до офіційних результатів”

Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати виборів народних депутатів України в терміни, встановлені законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні в ефірі телеканалу УТ-1.

«Ми наближаємося до встановлення офіційних результатів голосування, і вони будуть оголошені у встановлений законом термін – на 15-й день з дня голосування, попри те, що ряд політичних сил висувають вимоги про перерахунок голосів», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК не заперечує права партій, які програли, і блоків оспорити в судовому порядку офіційні результати голосування. «До ЦВК надійшло близько 300 скарг про перерахунок голосів, але всі вони залишені без задоволення, оскільки не було предмету розгляду. Всі ті легенди, що у когось забрали тисячу голосів і передали іншій політичній силі – не підтвердилися», - констатував Я.ДАВИДОВИЧ.