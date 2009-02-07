Проти Яценюка організовують провокації?

Останнім часом в деяких регіонах активно почала поширюватися завідомо неправдива інформація щодо приїзду Арсенія ЯЦЕНЮКА. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт змін».

Зокрема, в заяві зазначається, що у запорізькому виданні «Іскра», а також на оголошеннях, розміщених в кримських вищих навчальних закладах, повідомляється про нібито відвідання 10 лютого цих регіонів лідером «Фронту змін». Прес-служба «Фронту змін» заявляє, що дана інформація не відповідає дійсності і “є провокацією деяких політичних сил, спрямованою проти іміджу Ініціативи та А.ЯЦЕНЮКА”.

В заяві йдеться про те, що всі анонси про поїздки регіонами та події, пов’язані з Ініціативою публікуються на офіційному сайті «Фронту змін» http://frontzmin.org та надсилаються до ЗМІ прес-службою і розповсюджуються через офіційно зареєстровані обласні організації.