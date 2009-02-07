Біженець із БЮТу не хоче судитися в суді, на який тисне Тимошенко

Народний депутат, голова міжфракційного депутатського об’єднання «Контрабанді - СТОП» Ігор РИБАКОВ заявив про відкликання своєї позовної заяви з Одеського окружного адміністративного суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

І.РИБАКОВ пояснює відкликання своєї позовної заяви багатьма чинниками. “По-перше. Це вже не секрет, що прем’єр-міністр України, очільник БЮТ - чинить шалений тиск на суди, а особливо яскраво це видно на прикладі Одеського окружного адміністративного суду. По-друге. Я є народним депутатом України – представником українського народу, і тому не маю права допустити, щоб наша держава славилася судовою корупцією та вакханалією. Мало того, наша держава вже встигла прославилася на весь світ справою «Зварич №2», що достеменно продемонструвало суть беззаконня та корупції у судовій гілці влади”, - заявляє І.РИБАКОВ і наголошує: “Я не буду німим виконавцем забаганок сьогоднішньої виконавчої влади і займатися торгами: «Хто більше дасть». Тому я не вірю у законне вирішення вердикту”.

Він зазначає, що “через свою підступність, Одеський окружний адміністративний суд зарекомендував себе, як куплений та хабарницький, а це не мій рівень. Я також не маю довіри до всього складу Одеського окружного адміністративного суду, а також Одеському апеляційному адміністративному суду, оскільки вважаю, що судді не можуть бути маріонетками в руках політиків, що, на жаль, у вище названих судах я спостерігаю”.

І.РИБАКОВ нагадує, що йому неодноразово відмовляли у задоволенні клопотань про забезпечення позову. “Це стосується, у тому числі, останньої судової ухвали Одеського окружного адміністративного суду від 4 лютого 2009 року про задоволення клопотання представника відповідача виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» від 03.02.2009 року та скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 20.01.2009 року щодо заборони Центральній виборчій комісії реєструвати, як обраного народним депутатом України наступного кандидата в депутати України по списку виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко», винесену без належного мене повідомлення, поспішно в угоду правлячому блоку. Хоча неозброєним оком видно, що не було потреби виносити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову всього за три дні до розгляду справи по суті”, - повідомляє І.РИБАКОВ.

За його словами, “26 вересня 2008 року Одеський окружний адміністративний суд своєю ухвалою за клопотанням виборчого блоку «БЮТ», всупереч вимогам КАС України, залишив без розгляду мою ідентичну позовну заяву, не дивлячись на те, що повістку про призначення розгляду справи на 26 вересня 2008 року я отримав лише наступного дня 27 вересня 2008 року, тобто після судового засідання, у той час, коли мій представник - адвокат Ганна ПРЕСНЯКОВА знаходилася на стаціонарному лікуванні у госпіталі. Керуючись винятково Законом, відповідно до ст.35 КАС України, повістка вручається під розписку не пізніше, ніж за сім днів до судового засідання, а також повинна бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду. Проте зазначену ухвалу від 26 вересня 2008 року залишено в силі”.

Як вважає депутат, “все це було зроблено для того, щоб Блок Юлії Тимошенко мав змогу підтягнути у Верховну Раду нового депутата”. “Одеський окружний адміністративний суд виніс завідомо незаконну судову ухвалу від 26 вересня 2008 року через те, що отримав від Міністерства оборони України по бартеру на військове майно від виборчого блоку «БЮТ» приміщення, в якому знаходиться Одеський окружний адміністративний суд”, - зазначає І.РИБАКОВ.

“Закон - на моєму боці, адже, як зазначив Конституційний Суд України обов’язковими елементами для припинення повноважень народного депутата України є наявність хоча б однієї підстави, передбаченої частиною шостою ст.81 Конституції України (Ч. 2 ст. 81 Конституції України визначає вичерпний перелік підстав, в яких саме випадках повноваження народного депутата України припиняються достроково). З депутатської фракції БЮТ я не виходив і письмової заяви, як того вимагає Регламент Верховної Ради України, я не подавав. 06 червня минулого року я вийшов із коаліції”, - заявляє І.РИБАКОВ і наголошує, що обов’язково доведе “цю справу до логічного кінця, щоб Закон і справедливість – були на вершині” та на своєму прикладі продемонструе українському народу, що варто боротися навіть тоді, коли Ти – простий громадянин”.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав судовий позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Однак адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю ухвалу.

Проте 20 листопада 2008 року Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення відкрити провадження у справі за адміністративним позовом народного депутата України І.РИБАКОВА до виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». «Розпочати підготовку справи до судового розгляду - таке рішення прийняв Одеський окружний адмінсуд по відношенню до мене», - заявив І.РИБАКОВ.

20 січня Одеський окружний адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії реєструвати як обраного народним депутатом України наступного кандидата в депутати України за списком виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» замість Ігоря РИБАКОВА.