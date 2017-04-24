У Кремлі заявили, що питання миротворців ООН на Донбасі потрібно обговорювати з бойовиками

У Кремлі заявили, що рішення щодо миротворців ООН на Донбасі потрібно приймати «з урахуванням думки» бойовиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Тут важливо зіставити точки зору всіх зацікавлених сторін у цій справі», - сказав Пєсков.

За його словами, «якщо ініціатива висувається, то вона підлягає обговоренню зі сторонами конфлікту: Києвом - з одного боку і невизнаними республіками - з іншого».

При цьому він наголосив, що Москва давно виступає за прямий діалог Києва з бойовиками.

«Потрібно зрозуміти ставлення до такої ініціативи ООН - наскільки це можливо, наскільки це вважається доцільним технологічно, політично і так далі. Важливим є ставлення до цієї ідеї всіх сторін «нормандського формату», - сказав Пєсков.

На уточнююче запитання журналістів про ставлення Росії до такої ініціативи, Пєсков відповів: «Неможливо приймати рішення без контактів з керівництвом цих республік, без врахування їхньої думки».

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При цьому він заявив, що Кремль виступає за ретельне розслідування підриву автомобіля місії ОБСЄ на окупованій території Донбасу 23 квітня.

«Вже була реакція нашого Міністерства закордонних справ. Я не думаю, що варто щось субстантивне додавати, це була досить вичерпна реакція. Я хочу тільки ще раз підтвердити, що ми рішуче засуджуємо цю подію, ми вважаємо, що це велика неприємність, це велика трагедія з урахуванням того, що загинув один із спостерігачів. Ми висловлюємо співчуття його родичам, ми бажаємо якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав під час цього підриву. Безумовно, ми вважаємо, що слід щонайретельніше провести це розслідування інциденту», - сказав Пєсков.

Коментуючи можливість участі російської сторони в розслідуванні інциденту, Пєсков зазначив, що не може наразі відповісти на це запитання. «Головне - провести розслідування як таке. Це головне завдання. Хто безпосередньо займатиметься цим розслідуванням, знову ж таки залежить від домовленостей зацікавлених сторін», - додав він.

Як повідомлялося, 23 квітня президент України Петро Порошенко закликав держсекретаря США Рекса Тіллерсона активізувати розгляд питання про розгортання миротворчого контингенту під егідою ООН на Донбасі.