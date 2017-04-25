Прокуратура відкрила справу проти іноземних учасників "ялтинського форуму" в Криму

Головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї іноземцями, які протягом 20-22 квітня 2017 року брали участь у так званому «ІІІ Міжнародному економічному форумі», який проходив у м. Ялта.

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим.

Зокрема, зазначені іноземні громадяни сприяли окупаційній владі у розвитку туристичної сфери на півострові, закликали до зняття санкцій та визнання результатів незаконно проведеного «референдуму» щодо відокремлення АР Крим від України та входження її до складу Російської Федерації.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, прокуратурою готуються міжнародні доручення до країн, громадяни яких взяли участь у «форумі» та порушили законодавство України.

Також прокуратурою буде надана оцінка фінансуванню зазначеного «форуму», а саме причетності окремих підприємств, які виступили партнерами його проведення.

Раніше повідомлялося, що для участі у так званому форумі на територію окупованого Росією Криму прибули, зокрема, бізнесмени і політики з Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Греції, Туреччини, Кіпру, Австрії та Румунії (депутат Європейського парламенту). У цьому зв'язку Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі вказали, що незаконне проведення в окупованому Криму так званого міжнародного економічного форуму, який пройшов в Ялті 20-22 квітня, не призведе до залучення іноземних інвестицій, тому що до Криму та Севастополя застосовані санкції.

"Обмежувальні заходи щодо Криму і Севастополя діють, у тому числі заборона на інвестиції та заборона на постачання туристичних послуг. Експорт нових ключових товарів в Крим і Севастополь для певних секторів також заборонена. Такі поїздки в Крим і Севастополь є незаконними у відповідності із законодавством України, і ЄС неодноразово висловлював свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - сказав речник Європейської комісії.