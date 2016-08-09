В Одесі борються з "псевдодекомунізацією": хочуть повернути Маршала Жукова, Терешкову та Гайдара

Як йдеться у повідомленні Одеської міської ради, 19 серпня о 16:00 в приміщенні кінозалу міськради відбудуться громадські слухання з обговорення проекту рішення міської ради про внесення змін до найменуваннь вулиць.

До слухань допускаються всі охочі, які зареєстровані в місті Одесі.

На обговорення виносяться 56 пропозицій щодо інших назв вулиць, вже перейменованих згідно з рішенням Одеської обладміністрації від 19 травня.

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Зокрема, історико-топонімічна комісія рекомендує повернути до попередніх назв проспект Маршала Жукова (Небесної Сотні), вулиці Валентини Терешкової (Героїв Крут) та Гайдара (Івана та Юрія Лип).

Зазначимо, що лише декілька років тому вулиця Івана та Юрія Лип (до цього - Радянська) існувала неподалік вулиці Гайдара, зараз вона називається вулицею Пішеніна.

Натомість назву Небесної Сотні пропонується надати вулиці Карла Лібкнехта у Люстдорфі, що наразі перейменована на вулицю Миколи Троїцького.

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Також у проекті рішення міськради зазначається, що не підпадають під дію закону "Про декомунізацію", а тому мають залишитися зі старими назвами вулиці Бабушкіна (нова назва - Семена Яхненка), Бірюкова (Ігоря Іванова), Гончарова (Бориса Жолкова), Обнорського (Миколи Аркаса), Белінського (Леонтовича), Бадаєва (Петра Івахненка) та провулки Бабушкіна (Всеволода Змієнка) й Богданова (Вільгельма Габсбурга).

Натомість пропонується "декомунізувати" 11 вулиць та провулків, яких обійшла "декомунізація від обладміністрації".

З повним списком запропонованих змін можна ознайомитись на сайті Одеської міськради.