Що довша ніч, то сильніша пісня.

Щоранку, до повного сходу сонця і задовго до того, як більшість людей починають свій день, птахи наповнюють повітря своїм гучним щебетанням. Це може здатися хаосом, але дослідники стверджують, що за всім цим раннім ранковим шумом стоїть чітка мета, пише портал alwayspets.com.

Дослідники, які вивчають зебрових амадин, виявили, що птахи співають найбільш енергійно, щойно з'являються перші промені сонця. Це пов'язано з припливом накопиченої енергії, яка збирається протягом ночі. Що довша ніч, то сильніша пісня.

"Цей "ефект відскоку" має біологічну основу. Світло знижує рівень мелатоніну, гормону, який регулює сон і активність. Коли мелатонін знижується перед сходом сонця, організм готується до майбутнього дня. До моменту появи світла птахи готові до руху і вокалу. Спів стає для них способом розтяжки після годин нерухомості", - йдеться в статті.

Відео дня

Чому шум такий інтенсивний

В іншому експерименті вчені затримали ранкове світло для зебрових амадин. Коли вони нарешті увімкнули світло, птахи співали голосніше і довше, ніж зазвичай. Коротші ночі призводили до слабших виступів.

Спів на світанку також служить тренуванням голосу. Птахи втрачають деяку точність під час відпочинку, і ці перші пісні допомагають їм відновити контроль. Це їхня розминка перед початком денних випробувань. Ранні мелодії також слугують соціальними сигналами. Вони повідомляють потенційним партнерам: "Я сильний і готовий", і дають зрозуміти суперникам, що територія зайнята.

Переосмислення старих теорій

Протягом багатьох років багато хто вважав, що птахи співають рано, тому що звук краще поширюється в прохолодному, спокійному ранковому повітрі. Але дослідження Корнельської лабораторії орнітології та проєкту Dhvani в Індії спростували цю теорію.

Науковці проаналізували записи 69 видів птахів у тропічних лісах Західних Гат і виявили, що найкращі умови для звуку не пояснюють світанковий хор. Замість цього ранній спів, очевидно, пов'язаний з комунікацією, такою як захист території та координація пошуку їжі після тихої ночі.

Деякі види, особливо територіальні або всеїдні, використовували ранні години, щоб позначити свою присутність або спланувати груповий пошук їжі. По суті, це їхня версія перевірки перед початком дня.

Ідеальне поєднання часу та інстинкту

Усі дослідження приводять до одного висновку: птахи співають на світанку, тому що їхній внутрішній годинник і навколишнє середовище синхронізуються. Гормони готують їхні тіла, а світло дає їм сигнал до дії. Поєднання накопиченої енергії, пильності та соціального інстинкту створює ранковий хор, який лунає як у дворах, так і в лісах.

Раніше вчені розповіли, чи сивіють птахи, коли стають старими.

Вас також можуть зацікавити новини: