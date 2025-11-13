Прем'єр Угорщини отримав гарний аргумент, щоб підтвердити свою антиукраїнську політику.

Угорський прем’єр Віктор Орбан скористався корупційним скандалом довкола компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні стримувати російську агресію. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х.

У своїй публікації угорський прем’єр від початку перекрутив факти, виставивши все так, ніби в Україні розкрадають західну військову допомогу.

"Була викрита військова мафіозна мережа, що має незліченні зв'язки з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії", – написав Орбан.

Він наголосив, що не хоче "брати в цьому участь" і не відправлятиме "гроші угорського народу" в Україну.

"Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", – додав Орбан.

Реакція Києва

На випад угорського прем’єра в бік України вже відреагували в українському МЗС.

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", – написав в соцмережі Х речник міністерства Георгій Тихий.

Орбан і Україна: що треба знати

Як писав УНІАН, чинний угорський прем’єр Віктор Орбан готується до парламентських виборів навесні і зробив антиукраїнську та вдавано пацифістську риторику центральним стрижнем своєї політичної позиції. Він постійно покладає на Україну та Європу відповідальність за війну.

При цьому Орбан намагається переконати виборців, що Україна буцімто проводить агресивну політику щодо Угорщини і втручається у внутрішню угорську політику.

Розповідями про українську загрозу для Угорщини Орбан намагається відволікти увагу виборців від ситуації в економіці, яка летить в прірву, попри явну підтримку з боку РФ у вигляді поставок дешевої нафти і газу.

