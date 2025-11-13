Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро п'ятницю також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,04/42,07 грн/дол., а євро - 48,84/48,85 грн/євро, йдеться на сайті Мінфіну.

Відео дня

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 13 листопада, зріс на 6 копійок і складає 42,23 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,63 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро. Як зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, принаймні половина вільних коштів, отриманих громадянами у вигляді премій або бюджетних виплат, потрапить на валютний ринок, що створює стабільний, хоча й не надмірний попит.

Вас також можуть зацікавити новини: