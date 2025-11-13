Іноді "подружжя", зчепившись кігтями, кидається вниз і пролітає так близько 10 метрів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цікавого птаха - підсоколика великого, який не будує власне гніздо, а воліє селитися у чуже.

"Цей швидкий і граційний сокіл - нечисленний, але постійний мешканець Чорнобильського заповідника. Його силует часто можна побачити високо в небі, коли він стрімко кидається на здобич", - розповіли дослідники установи.

За їхніми даними, на території заповідника гніздиться понад 20 пар підсоколиків, а загалом в Україні їх близько 2-3 тисяч пар.

Як розповідають співробітники заповідника, з далеких зимівель ці птахи повертаються у другій декаді квітня. Для гніздування вони не будують власних домівок, а воліють займати старі гнізда сорок або ворон. Буває, селяться підсоколики навіть на висоті, зокрема на опорах ліній електропередач. При цьому, якщо у гнізді ще залишилися пташенята крука, соколи терпляче чекають, поки ті вилетять, й лише після цього займають чужі "апартаменти".

За словами науковців, у травні самка відкладає 3-4 яйця. Поки вона насиджує кладку, "тато" невтомно полює, щоб забезпечити родину їжею. Раціон цих граціозних птахів досить різноманітний: великі комахи, дрібні птахи, кажани, ластівки, серпокрильці.

"Молоді пташенята залишають гнізда вже на початку серпня. Ще кілька тижнів батьки навчають їх головному - швидкості та точності в польоті. Восени, на початку вересня, підсоколики вирушають у вирій", - йдеться у повідомленні.

Підсоколик великий: що треба знати

Підсоколик великий або чеглок (Falco subbuteo) - невеликий хижий птах родини соколових. В Україні гніздовий перелітний птах. Зовні нагадує сапсана, проте менший за розміром. Верхній бік тіла сизо-чорний, нижній вохристий, з темними цятками, горло та щоки зазвичай білі, голова й "вуса" чорні. Пір'я на ногах і нижньому боці хвоста рудувато-коричневе.

Цікаво, що у польоті самець часто передає подрузі їжу. Іноді обидва птахи, зчепившись кігтями, кидаються вниз і пролітають близько 10 метрів. Деякі підсоколики великі утворюють пари ще на місцях зимівлі або під час міграцій, інші - відразу після прильоту. Самостійно гнізд не будують, займають покинуте гніздо, зазвичай ворон або круків. Самка робить кладку зазвичай в останній декаді травня, а пташенята вилуплюються наприкінці червня-на початку липня. Корм для них у цей час добуває самець, а самка годує "діточок".

Нагадаємо, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, зафіксували червонокнижного птаха - кульона великого. Це великий прибережний птах, що постійно мешкає у нацпарку за виключенням суворих зим. Незвичайний птах - вид рідкісний, його занесено до Червоної книги України. На відео, яке оприлюднив науковець, можна побачити, як птах виконує гігієнічні процедури - чистить пір’я - за допомогою свого довгого дзьоба.

