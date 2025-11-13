Акція проходить в EGS і триватиме до вечора 20 листопада.

В Epic Games Store вирішила порадувати своїх користувачів одразу трьома безплатними іграми. До вечора 20 листопада в магазині можна забрати покрокову стратегію в дусі "Героїв", "роглайт"-платформер і тактичний шутер від першої особи.

Songs of Silence – стратегія в дусі Heroes of Might and Magic і Total War, але з картковими механіками. Візуальний стиль гри виконаний у дусі ар-нуво, а музику написав композитор Final Fantasy Хітосі Сакімото.

ScourgeBringer – двохмірний "роглайт"-платформер, дія якого розгортається в постапокаліптичному світі. Ті, хто грав, описують гру як суміш Celeste і Hyper Light Drifter, у Steam 88% позитивних відгуків.

Zero Hour – тактичний шутер від першої особи, який поєднує PvP-місії та PvE-завдання у сквадах. Розробники надихалися такими хітами, як SWAT 4 і Rainbow Six Siege.

Наступного тижня в Epic Games Store можна буде забрати лише одну гру: покроковий роуглайк Zoeti. Акція триватиме до 27 листопада.

