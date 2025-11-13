Також президент анонсував проведення Ставки, на якій буде обговорюватися південь України.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область, провівши зустріч з військовими. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку, також був у воїнів 128-ї бригади - окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок, важливий напрямок", - сказав Зеленський.

Він додав, що отримав повну інформацію щодо тих складнощів, які є у Сил оборони, зокрема в районах Гуляйполя та Камʼянського. Він додав, що завтра проведе Ставку щодо захисту Запоріжжя від російських окупантів.

"Ми детально говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз - і людям, і підприємствам. І захист від ударів передусім, захист в області від російських штурмів. Уже визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - наголосив Зеленський.

Ситуація в Запорізькій області: що відомо

Раніше в ЗСУ повідомили про зупинку наступу РФ на Запоріжжі. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, йдеться про район 5 населених пунктів, де РФ вдалося відтиснути українських захисників.

Водночас DeepState раніше розповів, куди підуть росіяни після окупації Рівнопілля. Відомо, що РФ вдалося захопити кілька населених пунктів у Запорізькій області. Зокрема йдеться про Нове, Новоуспенівське та Рівнопілля.

За даними аналітиків, наразі окупанти накопичують сили, щоб рухатися в бік Гуляйполя. Втім ресурсів для захоплення населеного пункту в РФ поки що немає, зазначають експерти.

