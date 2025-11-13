В уряді очікують, що виплати оформлять 11 мільйонів громадян.

Сьогодні, 13 листопада, уряд схвалив механізм виплати допомоги громадянам за програмою "Зимова підтримка". Таким чином кожен українець зможе отримати одноразову виплату в 1000 гривень. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у "Дії" на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила Свириденко.

Зимова підтримка: як оформити

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

у застосунку "Дія" — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;

у відділенні "Укрпошти" — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг та донати.

Зазначається, що скористатися цими коштами можна до 30 червня 2026 року.

Своєю чергою міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що у 2025 році у межах бюджету Мінсоцполітики на виплату 1000 грн закладено 11 млрд грн. Таким чином в уряді очікують, що програмою скористаються 11 млн людей цього року.

Зимова єПідтримка 2026 - що відомо

1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет "зимової підтримки" для українців. Планувалося надання допомоги громадянам на прикладі минулого року, коли громадянам було виплачено по тисячі гривень в межах програми підтримки на зиму.

Також Зеленський тоді повідомив, що цього року для українців впровадять безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів.

