Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи у частині закупівель.

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко на тлі скандалу в енергетиці заявила, що в Україні готують аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Про це глава уряду повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель", - зазначила Свириденко.

За її словами, уряд уже ухвалив рішення щодо звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск "Енергоатому" - відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Вона також наголосила, що Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. Йдеться про 93 громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Зазначається, що фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

Скандал в "Енергоатомі" - що відомо

Як писав УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ тоді повідомили про корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема в "Енергоатомі". Також тоді правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

У НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються цієї справи. На записах фігурують люди, позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет".

Пізніше стало відомо, що в організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Крім того, НАБУ задокументувало передачу грошей "Енергоатома" ексвіцепрем’єру.

