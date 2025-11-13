Причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У пʼятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 - обсягом від 2 до 4 черг;

Графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. У випадку подачі електроенергії за графіком у компанії закликають українців споживати її в ощадливому режимі.

Відключення світла в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, через масовані атаки Росії енергетики змушені запроваджувати графіки погодинних та екстрених відключень світла.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук, яка 12 листопада написала заяву про відставку, заявила, що енергетики працюють над мінімізацією обмежень, але найближчим часом не прогнозується послаблень по подачі електроенергії до домівок українців.

12 листопада повідомлялося, що на Полтавщині компанія "Полтаваобленерго" втратила можливість отримувати електроенергію з енергосистеми України п'ять днів тому. Саме в цей день ворог масовано атакував трансформаторні підстанції та об’єкти генерації в Україні.

Пізніше у "Полтаваобленерго" уточнили, що некоректно подали інформацію. Станом на 12 листопада, всі абоненти "Полтаваобленерго" мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.

