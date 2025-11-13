Водночас не всі в Чорногорії погоджуються з таким рішенням.

Після девʼяти місяців очікування Скупщина Чорногорії вирішила приєднати свої Збройні сили до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України. Йдеться про програму NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Про це пише Radio Slobodna Evropa.

Загалом за рішення проголосували 44 депутати, 5 з яких виступили проти, а двоє утрималися. Ініціативу було ухвалено на основі пропозиції Ради з питань оборони та безпеки, яку затвердили ще 7 лютого 2025 року.

Зокрема члени Ради домовилися, що участь військових Чорногорії у межах місії NSATU буде відбуватися тільки на території країн-членів НАТО.

Відео дня

Зазначається, що місія NSATU повинна координувати підготовку українських сил безпеки та сприяти зміцненню обороноздатності нашої держави.

Водночас міністр оборони Чорногорії Драган Крапович заявив, що це рішення є продовженням зобовʼязань, які були ухвалені на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року.

Своєю чергою Демократична народна партія (DNP), яка входить до провладної коаліції, виступила проти участі країни в місії.

"Це може лише ще більше погіршити наші відносини з Російською Федерацією. Розумніше було б залишатися осторонь чужих конфліктів", - вважає депутат від DNP Владислав Бойович.

Відомо, що це вже друга місія, в якій бере участь Чорногорія після початку повномасштабної війни РФ в Україні. Першою була місія ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), яку схвалив парламент у червні 2025 року після девʼяти місяців затримки.

НАТО і Україна - останні новини

Раніше Associated Press писав, що дві країни НАТО розгортають антидронову систему, протестовану в Україні. Йдеться про Польщу та Румунію, які вже випробовують нову американську систему виявлення та знищення дронів Merops.

"Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення й дозволяє дешево збивати дрони за низькою ціною. Це набагато ефективніше, ніж піднімати F-35 у повітря для знищення дронів ракетою", - розповів полковник Марк Маклеллан з Об’єднаних сухопутних сил НАТО.

Водночас командувач ВПС Швеції Йонас Вікман заявив, що НАТО має вчитися в України, якщо не хоче програти війну з РФ. Він зазначив, що те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка навчається найшвидше".

"Тактика еволюціонує щотижня. Майже жодна зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується так, як було заплановано", - пояснив Вікман.

Вас також можуть зацікавити новини: