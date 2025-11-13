У бюджеті Франції на 2026 рік, представленому урядом, передбачено підвищення податку на авіаперевезення.

Авіакомпанія Ryanair оголосила про припинення діяльності в кількох регіональних аеропортах Франції після значного підвищення податків по всій країні. Про це пише Daily Express.

Зазначається, що бюджетний перевізник розкритикував підвищення авіаційних податків, що і призвело до такого драматичного рішення.

Ryanair уже відмовилася від послуг низки регіональних аеропортів, включно зі Страсбургом, Бержераком і Ватрі. Комерційний директор компанії Джейсон МакГіннесс заявив, що найближчими місяцями до цього процесу приєднаються й інші французькі аеропорти. Він сказав, що 180%-ве підвищення податків зробило регіональні аеропорти "нежиттєздатними" для перевізника.

Важливо, що його втручання відбулося за три дні після публікації Ryanair дуже сильних фінансових результатів за першу половину фінансового року, що закінчується в березні 2026 року: чистий прибуток перевершив очікування ринку, досягнувши 2,54 млрд євро з квітня по вересень, збільшившись на 42% завдяки зростанню цін на квитки. Ryanair також підвищила свій річний прогноз пасажиропотоку до 207 мільйонів порівняно з початковими 206 мільйонами.

У бюджеті Франції на 2026 рік, представленому урядом, передбачено підвищення податку на авіаперевезення, внаслідок чого буде встановлено додаткову плату в розмірі 4,77 євро (понад 230 гривень) за квиток як для внутрішніх рейсів, так і для рейсів в інші країни Європи. Макгіннесс заявив:

"Цього літа ми покинемо кілька регіональних аеропортів Франції. Підвищення податків на 180% робить ці аеропорти нерентабельними для нас".

Зазначається, що різке зростання податків також призвело до того, що квитки бізнес-класу на далекі відстані будуть обкладатися додатковим митом до 120 євро. Спочатку французька влада стверджувала, що підвищення податків принесе економічну вигоду, хоча і визнала запеклий опір з боку численних представників авіаційного сектора.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що авіакомпанія скоротить кількість рейсів по всій Франції, якщо уряд вирішить підвищити податки на авіаперевезення. Він назвав істотне підвищення податків на авіацію "невиправданим" з огляду на те, що сектор не приносить істотного доходу. Глава авіакомпанії повідомив про плани потенційно подвоїти річний пасажиропотік у Франції до 2030 року за умови скасування урядом зборів.

Також він також припустив наявність більш доступних варіантів на альтернативних ринках, попередивши, що подальше підвищення податків призведе до ще більшого скорочення пропускної спроможності. Міністр транспорту Франції Філіп Табаро розкритикував заяву Ryanair, звинувативши бюджетного перевізника у використанні "агресивних" стратегій для "ухилення від своїх зобов'язань".

Важливо, що це послідувало за рішенням Ryanair скоротити свою пропускну спроможність у Франції взимку на 11%, незважаючи на запровадження 31 000 додаткових рейсів і шести мільйонів додаткових місць порівняно з попередньою зимою. Передбачається, що скорочення пропускної спроможності було здійснено після підвищення авіаційних податків і втрати приблизно 7,3 мільйона пасажирів через збої в роботі французької служби управління повітряним рухом.

Тоді як Страсбург, Ватрі, Бержерак і Брів були фактично залишені авіакомпанією, в Безьє в зимові місяці було скасовано понад 100 рейсів.

Політика Ryanair у країнах Європи

Компанія веде досить агресивну політику щодо країн, чиї умови в аеропортах її не влаштовують. У літньому розкладі 2026 року вона прибере ще 1,2 млн місць (-10%) на рейсах до регіональної Іспанії.

Також лоукостер Ryanair ухвалив рішення істотно скоротити польотну програму в аеропорт Відня.

