BMW 5 Серії став найпопулярнішим в світі автомобілем бізнес-класу, тоді як Mercedes-Benz E-Класу посів лише третє місце. Про це повідомляє Focus2Move.
З початку року по вересень модель BMW 5 Серії продемонструвала зростання продажів на 32,6% та забезпечила собі частку на ринку у 5,7%.
Зазначимо, що цей автомобіль користується величезною популярністю в нашій країні, не зважаючи на "кусючу" ціну (заради справедливості, усі авто бізнес-класу є недешевим задоволенням). В Україні новий BMW 520i Sedan можна придбати за 2 378 800 гривень.
Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, частка якого становить дещо скромніші 5,3%. Частка Mercedes-Benz E-класс становить 5,1%. Серед моделей, які показали найбільше зростання, можна виділити Hyundai Palisade (+37,1%) та Chevrolet Traverse (+41,4%).
ТОП-10 найпопулярніших моделей бізнес-класу:
- BMW 5 Серії (+32,6%);
- Audi A6 (+6,3%);
- Mercedes-Benz E-класс (-0,3%);
- BMW X5 (-10%);
- Hyundai Palisade (+37,1%);
- Hongqi H5 (+22,4%);
- Chevrolet Traverse (+41,4%);
- BYD Han (-23,7%);
- Toyota Highlander (-26,7%);
- Mercedes GLE (-13,1%).
Світовий авторинок – інші новини
Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим новим кросовером у світі за перші дев'ять місяців 2025 року став Toyota RAV4. Електричний Tesla Model Y опинився на другому місці, а замикає трійку лідерів Honda CR-V.
Також повідомлялося, що рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, який випередив Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. В ТОП-10 найпопулярніших авто потрапила російська Lada Granta, яка посіла сьому позицію.