BMW 5 Серії став найпопулярнішим в світі автомобілем бізнес-класу, тоді як Mercedes-Benz E-Класу посів лише третє місце. Про це повідомляє Focus2Move.

З початку року по вересень модель BMW 5 Серії продемонструвала зростання продажів на 32,6% та забезпечила собі частку на ринку у 5,7%.

Зазначимо, що цей автомобіль користується величезною популярністю в нашій країні, не зважаючи на "‎кусючу"‎ ціну (заради справедливості, усі авто бізнес-класу є недешевим задоволенням). В Україні новий BMW 520i Sedan можна придбати за 2 378 800 гривень.

Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, частка якого становить дещо скромніші 5,3%. Частка Mercedes-Benz E-класс становить 5,1%. Серед моделей, які показали найбільше зростання, можна виділити Hyundai Palisade (+37,1%) та Chevrolet Traverse (+41,4%).

ТОП-10 найпопулярніших моделей бізнес-класу:

BMW 5 Серії (+32,6%);

Audi A6 (+6,3%);

Mercedes-Benz E-класс (-0,3%);

BMW X5 (-10%);

Hyundai Palisade (+37,1%);

Hongqi H5 (+22,4%);

Chevrolet Traverse (+41,4%);

BYD Han (-23,7%);

Toyota Highlander (-26,7%);

Mercedes GLE (-13,1%).

Світовий авторинок – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим новим кросовером у світі за перші дев'ять місяців 2025 року став Toyota RAV4. Електричний Tesla Model Y опинився на другому місці, а замикає трійку лідерів Honda CR-V.

Також повідомлялося, що рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, який випередив Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. В ТОП-10 найпопулярніших авто потрапила російська Lada Granta, яка посіла сьому позицію.

