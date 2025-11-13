Сьогодні закінчуються випробування модернізованої версії ТОС на базі танка Т-80.

Концерн "Уралвагонзавод" поставив до російської армії чергову партію важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепьок"‎. Машини отримали модернізований комплекс захисту від БпЛА, розроблений з урахуванням досвіду бойового застосування. Про це йдеться у повідомленні заводу.

На одному із переданих "Солнцепьоків"‎ можна бачити ‎лозунг у дусі сталінських часів - "За Кириллова!". Йдеться про колишнього начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, ліквідованого Україною у грудні минулого року.

За словами росіян, сьогодні закінчуються випробування модернізованої версії ТОС на базі танка Т-80. На цій версії ввели низку покращень, які повинні забезпечити "велику дальність, точність та автоматизацію процесів".

Важка вогнеметна система - довідка УНІАН

ТОС (рос. "тяжёлая огнемётная система") є сімейством російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Вони використовують запалювальні або термобаричні боєприпаси.

Останні відрізняються дуже великою руйнівною силою. Водночас комплекс має вроджену ваду - вкрай малу дальність стрільби, яка у випадку із ТОС-1А "Солнцепьок" становить лише 6 км. Це дозволяє українським захисникам успішно нищити ці машини. Зокрема два роки тому експерт підрахував втрати Росії у цій техніці.

Росіяни намагаються виправити головний недолік важких вогнеметних систем. Раніше вони створили нову ТОС-3 "Дракон", яка зможе використовувати реактивні термобаричні снаряди ТБС-М3, здатні вражати цілі на дальності до 15 км.

